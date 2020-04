Cirkusdirektør Søren Østergaard fotograferet i Nykøbing Sjælland ved et tidligere sommer-besøg - det er fortsat uvist, om Nemo kommer til Nykøbing Sjælland i år. Foto: Mie Neel

Uvished om Zirkus Nemos besøg

Det er en fast tradtion, at Zirkus Nemo spiller i Nykøbing Sjælland om sommeren, og i de senere år er besøget blevet udvidet med et par dage på grund af den gode modtagelse fra fastboere og landliggere.

- Vi venter lige nu på, at regeringen skal melde ud, præcis hvad en større forsamling er. Før ved vi ikke, om vi kan blive tvunget til at aflyse turnéen, lyder beskeden fra Salli Mortensen, pressechef for Zirkus Nemo.