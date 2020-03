Lene Bucvhvald er værtinden i Vig Forsamlingshus (her sammen med forsamlingshusets formand Bent Pedersen) og har modtaget flere breve med trusler på livet. Sagen er meldt til politiet. Foto: Marianne Nielsen

Utilfreds med banko: Forsamlingshus får breve med trusler på livet

Odsherred - 09. marts 2020 kl. 11:18 Af Marianne Nielsen

Søndagens bankospil i Vig Forsamlingshus måtte aflyses, da værtsparret modtog et brev med trusler på livet.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder ved midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist til Nordvestnyt.

Politiet modtog anmeldelsen fra Vig Forsamlingshus klokken 17:36 søndag, da gæsterne til søndagsbankospillet var ved at blive lukket ind i salen.

- I forbindelse med at de lukkede gæsterne ind, har de fundet et brev med nogle trusler i, som retter sig mod dem, der har stedet. Vi er nu ved at undersøge omstændighederne omkring det, siger hun til avisen.

Brevet er kulminationen på et forløb over et stykke tid, og er det tredje brev med trusler på livet mod værtsparret.

Ifølge politiet, så handler brevene om utilfredshed med den form, hvorpå bankospillet afvikles på.

Det nærmere indhold i brevene ønsker Charlotte Tornquist ikke et komme ind på, på nuværende tidspunkt.

- Der har været et forløb, som vi har fulgt. Vi har sikret os brevene og er ved at undersøge sagen. Men det er for tidligt at konkludere noget omkring muligt motiv til truslerne. Vi er endnu ved at undersøge, hvilken konflikt der ligger bag truslerne og hvem, der kan stå bag brevene, siger hun.

Ifølge forsamlingshusets værtinde, Lene Buchwald, har truslerne stået på i omkring 14 dage.