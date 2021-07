Usle tyve stjal kortholder og hængekøje fra populært aktivitetssted

Det er en hængekøje som denne, der er blevet stjålet fra Kårup Skov.

Odsherred - 01. juli 2021 kl. 06:28 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Bregner, væltede træer, solens stråler der kæmper for at nå gennem tæt nåleskov. En fænomenal udsigt og trætte fødder, der bare nyder at få et øjebliks hvile i en herlig hængekøje lavet af særdeles slidstærk taifuntov, hvor man kan nyde momentet og iagttage dyrelivet.

Det har i lang tid været fortællingen om et område i Kårup Skov, skabt af frivillige ildsjæle fra foreningen VOKS, Vitalisering af Ordrup By og Kårup Skov, men nu har langfingrede personer slået voldsomme skår i den ellers succesrige fortælling.

De har, formentlig i nattens mulm og mørke, stjålet blandt andet en af de attraktive hængekøjer, og samtidig synes de også at de ville nappe en vandrekortsholder.

Ødelægger glæden Skovrider Jens Peter Simonsen, fra Naturstyrelsen Midtsjælland, kender til tyveriet, som er meldt til politiet, og han undrer sig.

»Jeg er bekendt med tyveriet. Det sker, at der finder hærværk og i sjældnere tilfælde tyveri sted. Vi kan jo ikke gøre så meget andet end at melde det til politiet og selvfølgelig holde øje, når vi færdes i skovene. Men, man undrer sig da over, hvorfor nogle mennesker ønsker at ødelægge glæden for andre,« siger han.

Formanden for VOKS, Kirsten Møller, er noget så ærgerlig over tyveriet, der har fjernet nogle helt centrale elementer i de hyggelige aktivitetsmiljøer, de frivillige har søgt penge til og fået skabt i skoven, og hun er forbitret over at de omkring 30.000 kr. hængekøje med videre kostede, ikke bliver nemme at finde igen.

»Vi er meget kede af det her. Vi er en frivillig forening, og vi bruger meget energi og meget tid på at skaffe og vedligeholde de her ting. Nu kan vi så konstatere, at der er nogen, der har stjålet det fra os, så nu mangler tingene i området, og det er vi virkelig kede af. Det er jo ikke noget vi har midler til at genanskaffe, så vi håber meget at få tingene igen,« siger hun.

Hold øje Formanden håber, at der er nogle, der har set noget eller ved, hvor særligt den stjålne hængekøje befinder sig, og så opfordrer hun dem til at kontakte foreningens bestyrelse eller Midt- og Vestsjællands politi.,

VOKS så sin begyndelse i 2015, og var et resultat af et samarbejde mellem Naturstyrelsen, en række lokale foreninger og Odsherred Kommune, der ønskede at skabe nye motions-, oplevelses- og læringsmiljøer i Odsherred.