Useriøst: Højskoleforstander ærgrer sig over ændrede retningslinjer

- Jeg kunne forstå det, hvis man om et par uger finder ud af, at der viser sig at være smitte-problemer ved en bestemt måde, så man er nødt til at ændre retningslinjer.

- Men det her virker bare som et retfærdigheds-princip, så højskoler og efterskoler stilles lige.

- Det har slet ikke noget med vores ageren på højskolerne at gøre. Det irriterer mig, at de ikke lader os selv tage ansvar for at få det til at fungere, selvom der skulle være eksempelvis ti i en familiegruppe. Det er bare streger på et stykke papir, siger forstanderen.