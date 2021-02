Usædvanligt hus er slukket

Siden 2016 har der ligget et usædvanligt hus i svinget lige inden man kommer ind i Havnebyen på Odden.

Med god økonomisk støtte fra Kunstrådet og Statens Kunstfund gik to kunstnere, Katrine Würtz Hansen og Ina Hjort Jacobsen, i sommeren 2016 i gang med at omdanne et ellers ubeboeligt og forladt gråt hus til et stykke landart i de to kunstneres prologprojekt, som skulle sætte kolorit på Udkantsdanmark.

Og kolorit kom der.

Huset blev malet i en stærk koboltblå farve på facaderne, og vinduerne blev erstattet af skarpt orange flexiglasplader, som kunne tændes efter mørkets frembrud.

Huset blev elsket og hadet, sådan som kunst skal. I folkemunde på Odden - og dem er der en del af - fik huset tilnavnet »bordellet«.