Se billedserie Vilde urter, Odsherreds natur, Geoparken og god gedigen mad har været nogle af hovedingredienserne for Det Vilde Køkkens succes. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Urter, lækker mad og en god historie skabte en succes: Nu skal det sælges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Urter, lækker mad og en god historie skabte en succes: Nu skal det sælges

Odsherred - 24. juni 2021 kl. 06:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

To kopper kaffe er på vej. Jørgen Stoltz, der er kendt naturformidler og sammen med sin hustru restauratør på Det Vilde Køkken, i Klint, har travlt.

Også da vi fanger ham over telefonen, for at høre om det kan have sin rigtighed, at restauranten, der før pæarret overtog den hed Klintekroen, er sat til salg.

Det er den, og helst med overtagelse ved årsskiftet.

2,75 mio. kr. skal restauranten koste, hvilket svarer til den budgetterede omsætning for deres sjette ejerår, men så får man også fem års succeshistorie, en gedigen plads i geopark Odsherred, vilde urter og et madkoncept, der trækker udenbys kunder til.

»Da vi købte stedet for snart seks år siden var det med en klar plan for, hvad vi ønskede at være for en restaurant. Før os havde en håndfuld forsøgt sig uden held, så vi vidste, at vi skulle byde på noget andet, og det har vi haft succes med,« siger han.

Jørgen Stoltz fyldte 70 år i 2020, og salgsplanerne er rettidig omhu, for selvom stedet givet kunne sælges til folk, der kan se muligheden for at intensivere driften, så skal kvaliteten sikres.

»Vi sælger ikke nogle bygninger, vi sælger et produkt, og vi vil gerne selv bestemme, hvem vi sælger til. Her skal det fortsat være en kvalitet at komme og spise, og jeg tror egentlig at det bedste vil være, hvis en køber vil adoptere vores koncept, og så twiste det efter egen smag,« siger han.

Det Vilde Køkken har de seneste par år haft overskud på bundlinjen, selv under coronanedlukningen gik det godt med take-away. De har 15 ansatte, hvilket svarer til 4 - 5 helårsstillinger, der er åbent hele året og når Jørgen Stoltz skal sætte ord på stemningen i huset, så er det sjov og god energi, der popper op.

Jørgen Stoltz har nok nået pensionsalderen, men planen er ikke divaneseren og benene på kortbordet. Han har stadig firmaet Silvadanica, hvor han rådgiver og står for sine voldsomt populære naturture, mens Anna Andersen har fået lovning på et køkken et sted i Odsherred, og de tilbyder begge at ville hjælpe den kommende ejer godt i gang.