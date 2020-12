Ups, kommune byggede uden tilladelse

- Bygningsværket er placeret på søterritoriet, hvilket altid kræver, at Kystdirektoratet skal ind over sagsbehandlingen. Alle andre godkendelser var i øvrigt korrekt indhentet. Da jeg blev opmærksom på dette manglende godkendelsesforhold med Kystdirektoratet, undlod vi at lave en ny udlejningsaftale for 2020 og har siden december 2019 været i dialog med Kystdirektoratet om, hvordan en tilladelse fra deres side kan komme i hus, fortæller Steen Hansen, som blev ansat i maj 2019.