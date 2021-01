Artiklen: Ups! Indførte nyt fag uden at spørge

Vig Skole har siden skolestarten i august udbudt valgfaget »multifag« for den 7. årgang uden at børne- og uddannelsesudvalget har godkendt det, sådan som folkeskoleloven foreskriver.

Skolen har i det nye valgfag haft fokus på at fremme elevernes kompetencer i projektarbejdsformen, blandt andet i forhold til at udarbejde den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Men skolen var ikke opmærksom på bestemmelsen om at oprettelsen af et valgfag, der ikke er anført i valgfagsrækken, skal skolen ansøge Kommunalbestyrelsen om lov, og derfor skal børne- og uddannelsesudvalget i dag tage stilling til sagen. Anbefalingen fra administrationen lyder på et grønt lys til skolen.