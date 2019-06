Unikt sommerhus solgt for næsten 10 mio. kr.

»Når der er tale om ekstrem liebhaveri som her, så er det klart, at der er en buffer i prisen, men handlen gik også hurtigt fordi køberne er utrolig sympatiske mennesker, som den nuværende ejer, der har et sommerhus ved siden af, meget gerne ville have som nabo. Så på den måde gik det hele op i en højere enhed,« siger hun.

»Jeg synes Odsherred er sådan et hyggeligt sted at komme, og jeg sælger en del sommerhuse omkring Rørvig og i det hele taget på Sejerøsiden. Jeg har selv meget kærlighed til stedet, og den er nem at give videre, for Odsherred er et vidunderligt område. Det er dejligt, at man kan køre en time fra København, og så har man en helt anden slags natur og stemningen er i det hele taget helt anderledes afslappet her. I det hele taget så synes jeg, at man får rigtig meget for pengene ved at købe hus i Odsherred,« siger hun.