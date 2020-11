Planen er at der i den kommende æblelund, også skal være en sti, så kørestolsbrugere har adgang, og langs stien skal der stå en række musikinstrumenter.

Unikt demensprojekt udvider: Nu kan du plante dit eget æbletræ

Pårørendeforeningen Livsgnisten, der laver arrangementer for pårørende til demente borgere og deres pårørende i Odsherred Kommune, har skaffet penge til det helt unikke projekt Naturens Pusterum, ved det private plejecenter Baeshøjgård i Vig, hvor demente borgere og deres pårørende kan nyde ro, musik og natur i det helt nye naturområde, som Livsgnisten har etableret rundt om en lille sø.

Den aktive pårørendeforening udvider hele tiden deres tilbud, og mandag den 23. november mellem klokken 14 - 16 inviterer de til æbletræs-plantning, hvor alle kan være med til at etablere en lille æblelund i Naturens Pusterum.

Plantningen sker med hjælp fra medlemmer af æbleværkstedet Nonnetit, og de lover, at der er afsprittede graveredskaber til rådighed.

På dagen kan alle pårørende til demente kan få sit eget æbletræ samt et skilt med sortsnavn og eget navn på, og der bliver mulighed for at vælge træer af arterne Belle de Boskop, Guldborg, Bodil Neergaard, Aroma, Dr. Louise, Husmoder eller fem lokale sorter fra Odsherred.