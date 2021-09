Christoffer Sørensen fuldt koncentreret om maden i slotskøkkenet. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ungt kokketalent hædret: Ni år med kongen har lært ham at stå på egne ben

Odsherred - 15. september 2021 kl. 09:32 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Mandag aften blev han hædret af Michelin Guiden som Årets Unge Kokketalent« og dagen derpå, er det stadig svært for Christoffer Sørensen at sætte ord på hæderen og det enorme skulderklap fra dæk-fabrikanten.

Blandt venner kaldes Christoffer for »Hvide« og venner har han mange af i Odsherred. Her har han indtil i vinter tilbragt ni år i slotskøkkenet på Dragsholm Slot, som souschef sammen med Claus Henriksen.

En tid han ikke var sen til at give en del af æren for Michelin-anerkendelsen.

»Billeder og minder fra min tid hos kongen af Lammefjorden Claus Henriksen kommer meget tydeligt frem i min bevidsthed, og jeg er så enormt taknemmelig og stolt af at have lært af denne mand,« skrev han efterfølgende på Facebook.

Ni år med Kongen

- Både personligt og professionelt har Claus Henriksen givet mig utroligt meget. Han har lært mig, at lige meget hvor meget lokummet brænder, så skal man gøre sit yderste for at være i så godt humør som muligt. Ellers kan de smages i det, man serverer, uddyber han overfor Nordvestnyt.

- Han har lært mig om smage, teksturer og at sætte pris på en råvare. En gulerod er ikke bare en gulerod, fortsætter Christoffer Sørensen skudsmålet om manden, der klædte ham på til at stå på egne ben.

Med sig til København, hvor han nu er chefkok på restaurant Studio, har han taget forkærligheden til naturen og det vilde med sig fra tiden i Odsherred.

- Og så har jeg taget det med mig, at man skal være legesyg. At lege med maden, og være kreativ. Det er det, der gør det sjovt at være kok, at man kan lege med maden, siger han.

Lammefjorden på kortet

I Christoffer Sørensens optik, kan man ikke undervurdere Claus Henriksens betydning for Odsherred.

- I mine øjne har han om nogen sat Lammefjorden og Den Hvide Dame (Dragsholm Slot, red.) på Danmarkskortet. I dag kan jeg jo se, hvor mange der søger mod Lammefjorden og det grønne køkken, hvor det ikke kun er kødet eller fisken, der spiller hovedrollen, forklarer han.

På den københavnske restaurant fik han en lidt tumultarisk start på grund af corona, men går nu efter stjerne-hæder i 2022.

- Man skal være glad, for at man får lov til det her, og alt handler heller ikke om at få stjerner, men det vil være en stor fed løgn, hvis jeg sagde, at jeg ikke går efter at opnå en Michelin-stjerne, fastslår det unge kokketalent.