Anne-Marie Donslund glæder sig til at ondanne datamateriale om unges liv i Odsherred til fiktion senere på året i forbindelse med et projekt, som Odsherred Bibliotek og Kulturhuse nu sætter i gang.

Unges liv og læsevaner bliver samlet til fiktion

Odsherred - 07. marts 2021 kl. 10:07 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

For ti år siden blev hun selv interviewet til en rapporten »Landet - Should I stay or should I go?«, der samlede indtryk af, hvad unge i Odsherred drømte om og brugte deres ungdomsliv på. Nu står kulturformidler på Odsherred Bibliotek og Kulturhuse, Anna Todbjerg Jensen, selv i spidsen for et projekt, der især har til formål at kortlægge læsevanerne hos Odsherreds 13-18-årige anno 2021, men også deres kulturvaner og deres hverdagsliv.

- Vi laver en litterær-antropologisk hvidbog, hvor en antropolog interviewer de unge om deres liv. De interviews bliver anonymiserede og lavet til fiktion i samarbejde med forfatter Anne-Marie Donslund, skitserer Anna Todbjerg Jensen.

I november blev Odsherred Bibliotek og Kulturhuse bevilget 237.500 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet »Unge på kanten af læselyst«, og nu er det tid til at sætte projektet i søen, og få aktiveret de unge.

Derfor har Ung i Odsherred været i gang med at kontakte unge, der kunne have lyst til at medvirke.

Ung i Odsherred har spurgt bredt ud om, der er nogen, der har lyst til at være med til at kortlægge hvad det vil sige at være ung i Odsherred og på tirsdag bliver der holdt et informationsmøde med de unge, som har meldt positivt tilbage.

- Vi synes det er et spændende projekt, og forsøger at bidrage til at en så bred og forskellig gruppe som muligt, kommer med i projektet, siger leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund. Forfatter Anne-Marie Donslund er bestemt ikke ukendt med teamet ungdomsliv i Odsherred, og glæder sig til at få indblik i materialet.

-Jeg synes, det er spændende at arbejde med, hvad unge tænker, siger forfatteren, der dog ikke vil lægge sig hundrede procent fat på novellen som udtryksform, får hun har læst materialet.

Hvidbogen udkommer formentlig efter sommerferien, og til efteråret er der planer om forskellige workshops, hvor unge deltager og producerer podcasts, historier, tegninger og andet.

Målet er dels at undersøge unge som læsermålgruppe og at skabe en relation til dem og give dem et billede af biblioteket, som et tilbud, der også kan noget for dem.