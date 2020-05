Ungehusene åbner på mandag

På mandag åbner ungehusene i Asnæs og Nykøbing igen.

Meddelelsen kom tidligere på ugen som noget af en overraskelse for leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund.

- Vi troede vi først var med i fase fire, men direktionskonsulent Annette Sørensen har undersøgt det hos KL(Kommunernes Landsforening, red.), og nu viser det sig, at vi er med i fase to. Dét er vi så glade for, og vi glæder os helt vildt til at åbne, siger hun.

Siden den overraskende melding har ungdomsskolens ansatte sammen med Louise Nordlund arbejdet på at finde ud af, i hvilket omfang der kan åbnes.

- Vi åbner for fuld tid og vi vil skabe aktiviteter udendørs, så de unge er mest muligt udendørs, siger hun.

I genåbningsplanen, som MED-udvalget skal drøfte senere fredag, er det planen at åbne med ekstra bemanding, der skal sikre, at de unge lærer de gode rutiner fra start.

Udendørs vil de unge blive mødt af en voksen, der tager imod dem og instruerer dem i afstand, ekstra håndvask og andre hygiejnemæssige sundhedsforanstaltninger. De bliver skrevet ind med navn, fødselsdag og kontakt tlf. nr. Så vi kan kontakte dem hvis der opstår smitte i ungehuset. De får et ”COVID 19 godkendt” klistermærke på og så kan de gå indenfor, vaske deres hænder og få portionsanrettet forplejning.

”Der er kun åbent for unge, der går i skole i 7. – 10. klasse samt specialklasse i samme aldersgruppe.

Det betyder, at der ikke er adgang for andre unge, da de ikke er omfattet genåbningen.

De unge skal vaske hænder eller afspritte hænder, når de ankommer.

De unge skal bruge handsker, når de skal spille pc, PlayStation, tegne, male , spille bordtennis bræt/ kort spil mm.

De unge har selv ansvar for deres adfærd. Vi organiserer aktiviteter, der tager hensyn til afstand mm. Men de må gerne sidde og f.eks. holde i hånden”, står der i oplægget til genåbningsplanen.