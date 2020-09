Ungehuse åbner ikke før efterårsferien slutter

Onsdagens møde i Odsherred Kommunes Covid-19-beredskab bragte skidt nyt for egnens unge, der for manges vedkommende higer efter at ungehusene åbner igen. Men det må de skyde en hvid pil efter foreløbig, konstaterer Louise Nordlund, leder af ung i Odsherred.

- Det kommer ikke til at ske. Det er alt for risikabelt lige nu. Der bliver kun tale om, at maksimalt fem unge kan være sammen om en aktivitet, helst hvor man sidder ned og helst, hvis de kommer fra den samme klasse. Og så må ungebyrådet gerne mødes, men ellers er der lukket ned, siger Louise Nordlund, der nu er gået i gang med at finde løsningsmodeller for at agere indenfor de udstukne corona-rammer.