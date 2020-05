Campingvognen er klar til at drage rundt i Odsherred og hilse på de unge efter coronanedlukningen. Foto: Marianne Nielsen

Ungehus på hjul klar til at møde de unge

Odsherred - 03. maj 2020

Når de unge ikke kan komme til Ungehusene, så må ungehuset komme til dem.

Ung i Odsherred har gjort campingvognen køreklar, så den kan trille ud på landevejene i Odsherred.

- Vi er klar med kongespil og alle mulige andre aktiviteter, hvor vi kan holde afstand. Det har jo nok lange udsigter til, at vi kan samle 50 unge i samme sofa eller til LAN-party i vores ungehuse, så vi bruger tiden på at planlægge, hvordan vi kan opretholde kontakten til de unge indtil da, fortæller leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund.

Under nedlukningen har både ansatte og unge mærket et savn efter at være sammen, og har måttet finde alternative løsninger.

- Vores unge har booket os til en gåtur, for eksempel. De vil bare gerne snakke med en voksen, som de kender. Vores lektiehjælp har også været meget efterspurgt, og her har vi mødt nye unge, i forhold til dem vi kender fra deres gang i ungehusene, fortæller hun videre.

Det er hendes oplevelse, at de unge klarer corona-skærene godt, men at de også er ved at være møre.

- Alt i de unge skriger jo på at være sammen, flette fingre, kramme og bare være sammen. Det kan de ikke nu, og ungehusene hvor de plejer at møde hinanden er lukket. Lige så snart vi kan, så kører vi i campingvognen rundt til de unge. Vi også arbejder på en erstatning for den tur til Folkemødet på Bornholm, som også er aflyst, siger Louise Nordlund.