Rie Aagesen (t.v.) og Cecilie Olsen ungebyrådet har været med hele vejen i processen omkring placeringen af ungehuset i Asnæs. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ungehus flytter: Unge helt tæt på proces

Odsherred - 25. august 2020 kl. 12:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rie Aagesen og Cecilie Olsen fra ungebyrådet har været med hele vejen og tæt på processen omkring placeringen ungehuset i Asnæs, som skal flytte fra Storegade 19 næste sommer. Først stod de i spidsen for at indsamle kommentarer og input fra andre unge og skrive et høringssvar til politikerne med fordele og ulemper ved at flytte sammen med musikskolen i Asnæs. Og da den løsning blev fejet af bordet og en ny mulig placering af ungehuset på Bobjergvej 3, Ditlev-Burke, kom uventet ind fra højre, blev de også taget med på råd.

- De unge har været med helt tæt på processen. De har været inde og se lokalerne og blive vist rundt. De har været rigtig gode, og de har kridtet skoene i forhold til de politiske forhandlinger omkring udearealerne, blandt andet - og kunnet give input til Ung i Odsherreds bestyrelsesformand, Mathias Hansen, fortæller leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund.

Hun glæder sig især over, at der bliver lyttet til de unges stemme og at deres bidrag til debatten er blevet taget alvorligt fra politisk side.

- Det har været så godt for processen, og har næsten været det hele værd at de er blevet hørt hele vejen og blevet taget meget alvorligt, uddyber Louise Nordlund.

De unge ønskede at bibeholde en central placering i Asnæs, som ikke ligger for langt væk i forhold til stationen, skolen og centret. De var også positivt stem for et samarbejde med Musikskolen, men pegede på, at det forslag administrationen bad dem tage stilling til ikke var godt nok - hverken for de unge, musikskolen eller de omkringliggende naboer.

