Se billedserie Første fredag i måneden sender unge fra projektet »Stå op for fællesskabet« radio fra Radio Odsherreds studie. Målgruppen er andre unge og temaerne er om de ting, unge har til fælles. Foto: Stian Sloth Nielsen

Unge vil styrke fællesskabet med radiodebat

Odsherred - 08. april 2018 kl. 10:13 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag kunne man høre unge fra Odsherred indtage studiet hos Radio Odsherred og tage fat om emner, der interesserer og handler om alt det unge har til fælles.

Radiogruppen tæller 10-21 uge og er en del af bevægelsen »Stå op for fællesskabet«, og kredser om emnet hvad fællesskab eller mangel på samme kan gøre for mennesker og unge især.

- Vores motto om at vi har mere til fælles end det der skiller os ad, bunder i vores egne erfaringer om at have svært ved at finde et sted vi passer ind, og så vil vi gerne hjælpe andre unge, som har det ligesådan, forklarer 19-årige Celine Jacobsen, der er med i projektet.

Stå op for fællesskabet er en gruppe på cirka 15 unge i alderen 17 - 20 år og to tovholdere, en fra Ung i Odsherred og en fra Odsherred Teater. Missionen er at styrke fællesskabsfølelsen og bekæmpe fordomme blandt unge i Odsherred.

- Det handler om at få nogle budskaber ud om hvordan andre har det, og den vej forstå, hvordan unge har det, forklarer Rasmus Schönemann på 20 år, der også er med i unge-fællesskabet.

Han håber, at programmet kan være med til at give unge en bevidsthed om, at de ikke er alene om at bøvle med problemer og udfordringer som ung. For eksempel opfattelsen af akademiske uddannelser har højere status end håndværksfag.