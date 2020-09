Se billedserie 07ODS PC Connie H og ungdom Borgermøde pa? Odsherreds Gymnasium om grøn omstilling og væredygtig udvikling arrangeret af Odsherred Kommunes nye udvalg for grøn omstilling. Borgmester Thomas Adelskov (S) introducerer. Tidligere EU- kommissær og klimaminister Connie Hedegaard holder oplæg. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Unge vil have en stemme i klimabeslutninger

Odsherred - 07. september 2020 kl. 06:07 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi synes det er virkelig vigtigt, at interessere sig for klimaet og klimaændringerne. Det er jo en stor global krise, som vi begge synes der burde være mere fokus på.

Andrea Højer Jørgensen og Sofie Christensen, 2.a på Odsherreds Gymnasium er gået ind i kampen for klimaet, og forstår ikke, hvorfor nogle unge på deres egen alder ikke er mere engagerede.

- Hvis det bliver en ting at være klimaaktivist, så bliver det også en ting at være modstander af det. Så nogen joker med at være vegetar og syntes nærmest det er lidt til grin, fortæller de.

- Det er jo os, der skal overtage verden, så vi synes det er vigtigt, at vi er med til at træffe beslutningerne, siger de to gymnasielever, som lørdag greb mikrofonen på scenen i kantinen på Odsherreds Gymnasium og gav deres syn på de klimaændringer, som påvirker deres hverdag

- Det er interessant, fordi det får store konsekvenser, hvis vi ikke handler nu, forklarer gymnasieeleverne..

Andrea Højer Jørgensen og Sofie Christensen var ikke alene om at gribe mikrofonen (som blev behørigt sprittet af mellem oplæggene) på gymnasiet lørdag. Blandt oplægsholderne var tidligere EU-kommissær og klimaminister, Connie Hedegaard.

Odsherred Kommune havde inviteret til borgermøde om klimaet og den grønne omstilling, som kommunen skal i gang med via et §17 stk. 4-udvalg, hvor også almindelige borgere er inviteret med omkring bordet.

or Andrea Højer Jørgensen og Sofie Christensen handlede deres engagement i klimadebatmødet i høj grad om at vil gerne medvirke til, at flere bliver informerede om muligheden for, at hver enkelt kan gøre en forskel - eksempelvis indenfor affaldssortering, genbrug og offentlig transport.

- Det handler om at blive bevidst omkring, hvad der kan betale sig at gøre. Vi er også selv ude efter at få mere viden om det eksempelvis kan betale sig at være vegetar, bruge en el-bil fremfor en normal. Det vil vi gerne blive klogere på, uddyber de to gymnasieelever.