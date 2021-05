Unge strømmer til: Rekord trods coronarestriktioner

Selvom det har været noget af et puslespil og et tungt koordinationsarbejde, så har der været et mylder af unge i Odsherreds to ungekulturhuse under de seneste ugers delvise genåbning.

- De har været meget ivrige efter at være sammen igen, og har ikke haft brug for at vi styrer nogle aktivitetsforløb. De har bare et stort ønske om at være sammen. Nogle har sågar forsøgt at snyde sig til at komme ind, og fik en påtale for det. Men det vidner om at de har havnet hinanden, siger Louise Nordlund, der torsdag kunne åbne endnu mere op for ungehusene.