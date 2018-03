Unge stemte for byudvikling

Fire projektforslag blev til to, da elever fra Sydskolen i Asnæs og fra Odsherreds Gymnasium satte hinanden stævne for at zoome ind på de steder i byen, som de godt kunne tænke sig i højere grad inviterede unge til at bruge området på nye måder. I spil var de unges »helle«, Byens Bakke, hvor de samles til fredagsøl og fest. Her kunne man etablere et shelter, flere borde og bænke og etablere noget bedre belysning, så stedet kunne bruges af andre de dage, hvor eleverne ikke brugte det.