Plakaten til "Heimat"-udstillingen. Lørdag den 8. maj åbner udstillingen og hjemstavns-projektet »Heimat« - unge kunstnere vender hjem - i et samarbejde mellem Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland og BGK i Holbæk. PR-foto

Artiklen: Unge kunstnere vender hjem - fra den store verden - for at udstille i Odsherred

Unge kunstnere vender hjem - fra den store verden - for at udstille i Odsherred

- Tanken er, at »Heimat« skal blive til en årligt tilbagevendende udstilling for den unge, nye generation af kunstnere med tilknytning til Odsherred og Vestsjælland, siger initiativtager Henrik Miklos Andersen, billedkunstner og leder af talentskolen BGK i Holbæk.

Her har de fleste af de unge gået, inden de har uddannet sig på kunstakademier, designskoler og filmskoler i Danmark og i udlandet.

- Ambitionen er at fortælle historien om vores områdes kunstneriske potentiale og at opdyrke tilknytningskraften for en ny generation af kunstnere til Odsherred og Vestsjælland. Tilknytte deres ekspertise til hjemegnen, siger Henrik Miklos Andersen.