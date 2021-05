Unge-jobbank generer 35 fritidsjob hos Strandlyst Streetfood

35 unge mellem 14 og 19 år har sikret sig et fritidsjob på Strandlyst Streetfood når det åbner, formentlig 4. juni.

Med hjælp fra Ung i Odsherreds pilotprojekt med en jobbank og et tæt samarbejde med madboderne, der skal danne rammen om Strandlyst Streetfood, får de unge nu en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

At de unge prøver kræfter med arbejdsmarkedet via et fritidsjob, gavner ikke kun i de unges pengepung, det smitter også af på gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne.