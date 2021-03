Unge er godt trætte af mange timer foran skærmen, og benytter sig i stigende grad af trivselsgrupper hos Ung i Odsherred. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Unge gider ikke mere skærmtid - booker trivselsgruppe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge gider ikke mere skærmtid - booker trivselsgruppe

Odsherred - 24. marts 2021 kl. 15:26 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Hos Ung i Odsherred kan man mærke, at flere og flere unge er trætte af at sidde foran skærmen og mødes med kammeraterne på teams og sociale medier. De booker i stigende grad en trivselsgruppe så de kan gå en tur eller mødes i et af ungehusene sammen med op til fire kammerater og en ansat hos Ung i Odsherred.

- De er virkelig ved at være skræm-mættet. De booker i to timers intervaller med afspritning imellem. Mange booker for at kunne mødes med vennerne fysisk, men der bliver også snakket om alt muligt, som de har tænkt over, fortæller leder af ung i Odsherred, Louise Nordlund, der glæder sig over at kunne mødes med de unge fysisk, omend det er i små grupper.

Trivselsgrupperne er etableret, så unge, der har brug for en snak med en voksen, der ikke lige er deres familie, har et sted at henvende sig.

Der er dog en hel del restriktioner, der skal overholdes, og for UiO gælder det derfor om at have tungen lige i munden og hele tiden være opmærksomme på, hvilke restriktioner der gælder for at samles.

De unge, der booker en voksen, bliver opfordret til at have en negativ corona-test der ikke er mere end 72 timer gammel, men det er ikke krav.