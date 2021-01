Unge fulgte præsidentindsættelse sammen på Teams

Ungebyrådet var samlet på Teams, da de sammen med Ung i Odsherred fulgte indsættelsen af Joe Biden og Kamala Harris hele onsdag eftermiddag. Med online var blandt andre forfatteren til bogen »Præsidentens Ord« Mark Herron, som fortalte om historiske indsættelsestaler og hvad medlemmerne af Ungebyrådet skulle holde øje med i Bidens tale. Ungebyrådet gav også bud på, hvad de håber makkerparret Biden/Harris kommer til at lykkes med, og borgmester Thomas Adelskov (S) loggede også på Teams for at give sin analyse af indsættelsestalen, fortæller Ung i Odsherred i et opslag på Facebook.