Nykøbing Sj Handelsforenings jubilæumsfond har tildelt 7500 kr. til Ungehuset i Nykøbing.

Unge får legatpenge for at skabe liv på gågaden

Odsherred - 07. januar 2021 kl. 15:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Bestyrelsen for Nykøbing Sj. Handelsforenings jubilæumsfond har helt ekstraordinært besluttet at tildele Ung i Odsherred 7500 kroner for indsatsen for unge i Odsherred - især omkring ungehuset på Algade i Nykøbing.

- Det er en virkelig fin gestus, at jubilæumsfonden mener, at ungehuset er en vigtig spiller. Vi har jo gjort meget for at samarbejde med erhvervslivet i både Asnæs og Nykøbing, fortæller leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund.

- Vi synes jo, det er vigtigt, at byde ind i det fællesskab, der er på gågaden. Det synes jeg er naturligt, når nu ungehuset ligger på gågaden, siger hun videre.

Også bokseklubben Bokzen, der sveder med træningen i klublokaler på Algade har fået tilsvarende legatbeløb.

- Ligesom Ung i Odsherreds ungehus, så er bokseklubben med til at skabe liv i gågaden. Vi ser jo, hvordan de løbetræner hver mandag og afholder stævner, der er med til at få liv i Algade, uddyber formand for handelsforeningens jubilæumsfonds formand, advokat Per Henning Jensen.

Legatet skal da også bruges på aktiviteter, der kan bringe liv i gågaden igen efter nedlukningen, siger Louise Nordlund.

- Det kunne være i forbindelse med, at der også er andre aktiviteter i gågaden, men med fokus på de unge. Når vi nu må lidt mere og der bliver åbnet op igen, så synes jeg, at det er de unge, der skal bestemme, hvad der kunne være fedt at lave, siger Louise Nordlund.