Se billedserie Omkring 25 unge gav deres besyv med, da ungebyrådet samlede input til et høringssvar i forbindelse med en mulig flytning af ungehuset i Asnæs næste år. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Unge: Vi vil helst blive i Storegade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge: Vi vil helst blive i Storegade

Odsherred - 11. juni 2020 kl. 19:40 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er godt, at vi har en stemme i denne her sag. Det er vigtigt, at have en stemme!

Ordene kommer fra en ung dreng i en brun lædersofa af chesterfield-typen, hvor han sidder sammen med sine venner.

I alt er omkring 25 teenagere fra Asnæs og omegn samlet i sofaerne i det 570 kvadratmeter store ungehus i Asnæs onsdag eftermiddag for at drøfte, hvad de vil svare de politikere, der har spurgt dem, hvad de har af ønsker til et ungehus i fremtiden.

- Det helt klart den tilbagemelding vi har fået flest af, fortæller ungebyrådsmedlemmerne Rie Aagesen og Cecilie Olsen, som havde bedt deres jævnaldrende komme med input til de unges høringssvar.

- Men hvis vi ikke kan blive, så er det et okay, det forslag der ligger, men 150 kvadratmeter er ikke nok, synes vi, fortsætter pigerne.

I den seneste uge har de spurgt klassekammerater og venner om deres mening og ønsker til fremtidens Ungekulturhus - både hvad angår placering, størrelse og indhold, når lejekontrakten i Storegade 19 udløber 31. august næste år.

- Vi ønsker os en tagterrasse, og der skal være nogle mindre rum, hvor man kan gå hen og trække sig tilbage, hvis det larmer meget, lød det fra en pige henslængt i en lænestol, der matcher sofaen.

Pt. ligger der et forslag på bordet om at bygge nyt i forlængelse af musikskolens lokaler i Mejeriet suppleret med brug af lokaler i Kulturhuset Aksen. En løsning, der både kræver et dyk i kommunekassen på tre millioner kroner og en ændret lokalplan for området.