Se billedserie Der var godt med glimmer og fest, da Saga Fride Brandberg modtog Boblerprisen. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Unge Saga overrasket med pris for klimakamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge Saga overrasket med pris for klimakamp

Odsherred - 13. november 2020 kl. 13:01 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Hun er bare 13 år gammel, men allerede en af de unge i Odsherred, man skal holde øje med. Saga Fride Brandbjerg fra Odden har nemlig engageret sig synligt i klimadebatten - så synlig, at juryen bag ungekulturprisen besluttede at dele prisen i to, og tildele hende den nyindstiftede Boblerprisen for engagementet.

Det foregik tidligere på ugen i et guldglimmer-pyntet lokale i Ungehuset i Asnæs, hvor Saga Fride Brandbjerg også er et velkendt ansigt.

- Ungekulturprisen uddeles hvert år til en ung, der særligt inspirerer andre unge. Og Boblerprisen, som er ungekulturprisens lillesøster, den uddeler vi fordi vi gerne vil give en yngre person mulighed for at blive hyldet for at være en spirende ungekulturpris modtager. Vi har kaldt det »one to Watch« - en upcomming stjerne. Og det er det vi synes du er, uddybede leder af ung i Odsherred, Louise Nordlund da hun overrakte prisen til en noget overrumplet ung pige.

Demokrati og klimakamp

Saga fik prisen fordi hun allerede i 6.klasse var aktiv i Fælleselevrådet og børnedemokratidagen og ikke mindst for sit engagement i forhold til den internationale klimadagsorden.

»Da resten af folkeskoleeleverne i Odsherred valgte Black Friday frem for Buy Nothing day, der var du fortaler for skolestrejken for klimaet. Du har været aktiv omkring klimasprutten på Odden og lokale voksne der er engagerede i klimaet i Odsherred, de ved hvem du er- fordi du altid er med.

Senere indtrådte du i ungebyrådet og her er du også kendt som en engageret og begavet ung ildsjæl som brænder for klimaet. Der står om dig at du fortjener anerkendelse og der er igen tvivl om, at du allerede nu i en meget ung alder, gør en forskel og på sigt vil gøre Odsherreds unge stolte!«, lød det i indstillingen.

Med hæderen og æren af at være den første nogensinde, der modtager Boblerprisen fulgte også en check på 3.400 kroner - svarende til 20 procent af det beløb Ung i Odsherred har indsamlet til Ungekulturprisen.

Pengene kan Saga Fride Brandberg bruge til lige hvad hun vil.