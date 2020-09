Ung mand kørte ind i betonmur: Nu giver blodprøverne svar

»Blodprøverne, der er blevet undersøgt for både alkohol og narkotika, viste INGEN tegn på påvirkning heraf under kørslen.

Årsagen til uheldet er ifølge den unge mands egen forklaring, at teleskoplæsseren kom i slinger under kørsel ned ad bakken i retning mod broen, så han ikke kunne undgå at påkøre først et vejskilt og efterfølgende jernbanebroen.

Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet«, oplyser kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard.