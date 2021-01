I dag siger Malene Overgaard, at hun er et rigtig godt sted i livet med drømme for fremtiden, kæreste og hesten Tinka, som aldrig svigter.

Ung kvinde føler sig svigtet af opholdssted: Kommune vil ikke forholde sig til sagen

I en udredning på børnepsykiatrisk afdeling blev det slået fast, at risikoen for at Malene »kommer i uhensigtsmæssig selskab er stor,« fordi hun var grænseløs i sit møde med fremmede, at hun var i fare for at blive udnyttet både seksuelt eller i kriminelle situationer.

Hun var i fare for at blive mor alt for tidligt og for at komme ud i et misbrug, og det anbefales, at hun fik massiv professionel voksenstøtte til at undgå misbrugssituationer.