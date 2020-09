Leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Odsherred - 11. september 2020

Ung i Odsherred: Vi ser flere unge rygere

Ung i Odsherred har de seneste år haft fokus på rygningen og rygningens konsekvenser i deres årlige rundtur til 6.-8.klasser i Odsherred.

Rundturene i klasselokalerne er en del af den kriminalpræventive undervisning, som også har inkluderet informationer og undervisning om alkohol, festkultur og digital trivsel og adfærd på nettet.

Alligevel oplever Ung i Odsherreds leder, Louise Nordlund, at flere unge ryger.

- Det er helt klart noget vi mærker. Vi oplever en stigning i unge, der begynder at ryge, og det prøver vi at modkæmpe, siger hun.

Rygningen og de unges øgede interesse for at afprøve er observeret over nogle år, og hos Ung i Odsherred er det et område, som får stor opmærksomhed - netop fordi de varetager den kriminalpræventive undervisning rundt om på skolerne.

- Vi undersøger det rigtig meget, for der er jo rigtig stor risiko for at det med at oplyse om det også kan friste. Det er jo en balance, så vi ikke oplyser for meget, uddyber Louise Nordlund.

To medarbejdere i ungehusene har netop været på kursus med på Købehavns Universitet med fokus på den kriminalpræventive undervisning, for at blive endnu klogere på, hvor meget og hvor lidt information, der er gavnligt for den røgfrie sag.