Ung fodboldtræner blev hyldet med stor pris

- Juryen har læst din indstilling og valgt at du er den mest værdige kandidat i et stærkt felt. Du er blevet nomineret for din indsats i NIF. Der er blevet beskrevet at du er god rollemodel for drengene og at du gør en stor forskel i fodboldklubben. Det fremhæves at du trods din unge alder er en yderst kompetent og engageret træner, det er imponerende at du bruger dine weekender på at køre Sjælland rundt for at være med til kampene for dine drenge. Juryen har set en video hvor alle drengene fortæller søde og gode ting om dig. Og det skal du hyldes for i dag, lød det fra leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund, da hun overrakte prisen til den unge fodboldtræner ved et hædrings-arrangement i ungehuset i Asnæs.