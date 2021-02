Erik Winther, i baggrunden, er nu løsgænger i byrådet i Odsherred Kommune, og det ærgrer Mathias Hansen, forrest.

Undrer sig over udmeldte medlemmers behov for at »sparke bagud«

Odsherred - 27. februar 2021 kl. 10:17 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Stemningen i Venstre i Odsherred har tilsyneladende været noget betændt i en rum tid. Det er ikke en konklusion man kan få til citat fra Venstremedlemmer, men det er en nærliggende oversættelse af de handlinger og beskyldninger, der fyr igennem luften efter at flere prominente Venstremedlemmer har meldt sig ud, og to af Venstres syv byrådsmedlemmer er blevet løsgængere.

Blandt de tilbageblevne fem byrådsmedlemmer er Mathias Hansen. Han var indtil for kort tid siden partiets spidskandidat, men han trak sig for at få mere tid til familien.

Når man taler med et bredt udsnit af nuværende og tidligere Venstremedlemmer, så får man dog også indtrykket af, at der længe har været glasskår i det interne samarbejde, og at en gruppe Venstrefolk længe har syslet med en større udmeldelsesaktion, og Mathias Hansen er en af dem, der undrer sig.

Klar til ekstra "skalle" »Jeg er Venstremand helt ind til knoglemarven, og det står ikke til at ændre. Jeg må sige, at jeg er både overrasket og skuffet over deres reaktion og jeg har da haft nogle dage, hvor jeg har været hele følelsesregistret igennem. Hvis der er ting man er utilfreds med, så må man jo arbejde for at få dem ændret. Det ville jeg selv have gjort, og jeg forstår ikke deres behov for at »sparke bagud,« siger han.

Mathias Hansen gør det klart, at balladen får ham til at give den politiske indsats en ekstra skalle.

»Jeg er opdraget til at Venstremænd er ordentlige mennesker, der behandler hinanden med respekt, og at man ikke vil respektere medlemsdemokratiet, synes jeg ikke er i orden. Uanset hvad de nu finder på, så er det her ikke godt for den borgerlige fløj i Odsherred. Personfnidder har aldrig ført noget godt med sig. Det har irriteret mig lidt, at det nogle gange har lydt som om jeg skulle have et uvenskab med Karina(Vincentz, red.). Det passer ikke, men jeg har desværre i den seneste tid oplevet, hvor beskidt politik kan være. Jeg skal indrømme, at jeg var trådt lidt tilbage, men det her gør kun, at mit engagement vil være stødt stigende, for nu skal vi rykke sammen,« siger han.

Skal rykke sammen Pia Gade afløste Morten Egeskov i byrådet, og hun er, som Mathias Hansen, overrasket over balladen i Venstre.

»Jeg er rigtig ked af at det er som det er, men nu må vi samle tropperne, stå sammen og rejse os fra asken. Vi har virkelig en udfordring nu, så der skal virkelig rykkes sammen og så skal vi have lavet en plan for kommunalvalget 2021. Jeg tror ikke vi er ideologisk uenige med dem, der har meldt sig ud, men det virker som om det er personlige kontroverser, der har udløst det, og på mig virker det som om de har en platform de har brygget på i nogen tid. Det er da ikke nogen rar situation, og jeg skal da være ærlig og sige, at jeg har haft flere søvnløse nætter over det her. men når nogle hævder, at Hanne Pigonska er valgt, så er det jo faktuelt forkert. Hun er indstillet, og så står det jo alle frit at pege på den kandidat de ønsker, og så kommer der en urafstemning blandt medlemmerne, siger hun.

