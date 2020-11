Undrer sig over pris på asfalt

Han fortæller, at der lå en klar politisk beslutning om at asfaltere parkeringspladsen, men forvaltningen oplyste, at det ville koste 2,2 mio. kr. Et beløb, som Helge Fredslund ikke kunne forstå, og som han mente var alt for højt. Han undersøgte derfor, sammen med sin partifælle Erik Winther, prisniveauet, og fik et tilbud om, at asfalteringen kunne gøres for omkring en fjerdedel. Det skulle så ske over to år, da den gamle asfalt skulle knuses og et asfaltlag på seks centimeter skulle ligge et år, hvor eventuelle revner og lunker kunne repareres, inden der skulle lægges et to centimeter slidlag på.