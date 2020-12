Undgår med nød og næppe underskud

- Det svarer rundt regnet til, at vores normale overskud er forsvundet. Vi plejer at bruge vores overskud på investeringer - indkøb af teknisk udstyr og renovering og reparationer på de gamle bygninger, siger forstander Torben Smidt Hansen.

Grunden til, at højskolen ikke har fået et stort underskud, er bidrag fra corona-hjælpepakker.

Staten er trådt til med cirka to mio. kr., blandt andet som kompensation for tab på 120 elevers egenbetaling i ti uger med hjemsendelse.

- Vi fik 90 procent af den manglende egenbetaling tilbage gennem hjælpepakker, og det er vi utroligt glade for. Der er nogle, der har holdt hånden under os.

- Vi kan klare det her, fordi vi har et solidt økonomisk fundament, siger Torben Smidt Hansen.

For at kunne gennemføre samlinger med højskolesang i en corona-tid har højskolen været nødt til at leje et stort cirkustelt.