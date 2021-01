Undersøger butikkers omsætning i coronatid

Odsherred Kommune sætter gang i en detailanalyse, der skal danne grundlag for rammerne i kommuneplanen.

For hvordan påvirkede corona-restriktionerne egentlig butikkerne i Odsherred? Steg omsætningen, da landliggerne indtog sommerhusområderne allerede i marts og blev der hele sommeren?

I de kommende uger vil rådgivningsfirmaet Cowi alle detailhandlende i kommunen for at indsamle data om blandt andet omsætning.

- Det er vigtigt for os at vide, hvilket grundlag vi skal forvente i detailhandlen. Om vi har de rigtige rammer i kommuneplanen, som vi skal til at revidere, uddyber byplanlægger i Odsherred Kommune, Bjarke Fogh overfor Nordvestnyt.