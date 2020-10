Underskud trods lukning

Det er svært at få økonomien til at hænge sammen i Hallerne i Odsherred. Det har kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred ofte måttet erkende, når kommunens halvårsregnskab blev offentliggjort.

- Vi har sat for lidt af til blandt andet vand og el, har formanden for udvalget, Gitte Hededam (S), flere gange fortalt Nordvestnyt.

»Det påpeges, at området reelt mangler 1,2 mio. kr. til el, vand og varme som følge af manglede prisfremskrivning af budgetterne, samt at den nye hal i Højby er væsentligt mere i brug end den gamle, hvilket budgettet ikke er blevet reguleret for. De store besparelser på energi som følge af nedlukningen medvirker til, at den samlede merudgift kun forventes at udgøre 0,2 mio. kr. i 2020«, hedder det i halvårsregnskabet, som da også giver netop hallerne en gul farve - som et område, forvaltning og politikere skal være opmærksomme på.