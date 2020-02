Over 200 deltog forleden i informationsmødet fom spildevandsprojektet mellem Odsherred og Holbæk Kommuner. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Underskrifter imod spildevandsprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Underskrifter imod spildevandsprojekt

Odsherred - 07. februar 2020 kl. 09:25 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anders Jensen var en af de over 200 fremmødte til borgermødet i lørdags i Fårevejle om et stort spildevandsprojekt, som Odsherred og Holbæk Kommuner er i gang med at undersøge i fællesskab. Anders Jensen, som bor i Havnsø, begyndte i november at samle protestunderskrifter ind, og i dag har 420 skrevet under på skrivundernet.dk.

- Hver gang der er omtale af projektet, kommer der flere underskrifter, konstaterer Anders Jensen.

Projektet handler om, at et moderniseret renseanlæg i Fårevejle skal aftage spildevand fra Holbæk Kommune, og spildevandet skal ledes ud i Nekselø Bugt - og ikke i Isefjorden som i dag. Nyetablerede vådområder på Lammefjorden skal sikre, at Nekselø Bugt ikke modtager mere kvælstofudledning.

Anders Jensen blev ikke beroliget af forklaringerne på borgermødet fra Odsherred Kommunes embedsmænd.

- Der var et flot fremmøde, men der var mange spørgsmål, der ikke nåede at blive stillet. Mine bekymringer går på, at Odsherred skal leve af turisme og naturen, ikke mindst vores fantastiske badestrande. Hvis der bliver sået tvivl om, hvorvidt badestrandene ikke er i orden, så kommer der ikke tyske turister. Det vil komme til at koste på den lange bane. Vi må ikke sælge vores natur på den måde, siger Anders Jensen.

På mødet oplyste Michael Kappendrup Bay, afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik i Odsherred Kommune, at der skal foretages yderligere beregninger af konsekvenserne for badevandskvaliteten i Nekselø Bugt. Men han understregede også, at Odsherred Kommune allerede tager flere målinger, end loven kræver.

- Jeg er lystfisker, og jeg har badet her i Havnsø i 30 år. Det, er jeg bange for, bliver smadret, hvis vi skal tage Holbæks spildevand. De lover, at vådområderne vil klare det, men hvem er ansvarlige, hvis det ikke lykkes om 10 år? Så er politikerne ikke længere på valg. Når projektet til flere hundrede millioner kroner først er vedtaget, bliver det ikke aflyst. Derfor vil jeg kæmpe videre. Når beslutningen først er taget, er det for sent, siger Anders Jensen, som fortsætter:

- Jeg synes, politikerne er ude i et kæmpeeksperiment med nogle af landets bedste badestrande. Og det berører også strandene i Havnsø. Man kan ikke bare sætte et hegn op i vandet, der skiller Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Odsherred Kommune har oplyst, at man kan indsende spørgsmål til projektet frem til den 15. marts. I løbet af maj bliver der borgermøder om de planlagte vådområder.