Ove Hansen, Odden, håber, at en underskriftsindsamling vil få politikerne i Odsherred til at finde penge til at renovere det offentlige toilet centralt på Odden Havn. Lige nu er dørene på den gule bygning centralt på havnen i hvert fald låste. Foto: Niels Sørensen

Underskrifter for offentligt toilet

Ove Hansen, Odden, har startet en underskriftindsamling på Facebook for at få iværksat en kommunal renovering af det lukkede, offentlige toilet centralt på Odden Havn, så det kan åbne igen.

- Jeg prøver i hvert fald på at råbe politikerne op og gøre opmærksom på, at vi godt kunne trænge til bedre toiletforhold her på havnen. Der er heldigvis mange, der er enige med mig og allerede har skrevet under, siger Ove Hansen.