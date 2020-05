Underretninger faldet drastisk

»En hypotese kan være at en del af de underretninger, vi normalt modtager kommer fra skoler og dagtilbud, hvorfor det også kan slå ud på underretningstallene, når børn og unge ikke er i daglig kontakt med pædagoger og lærere. Formanden for kommunens børne og uddannelsesudvalg, Søren With (S) forventer, at antallet af underretninger vil stige i takt med, at børnene vender tilbage til skolerne. Vi talte om det, og om muligheden for at der kom en dynge på den anden side af genåbningen. Nedgangen er jo sket fordi de børn, der normalt ville komme underretninger på, ikke har været blandt personalet. Når man lukker ned, lukker man jo mange ting ned - også for medarbejdere, der holder øje med den slags. Selvfølgelig er der stadig kontakt til de børn man kender til, men det er jo nok at sammenligne lidt med de syv uger i sommerferien, hvor det hele går lidt i stå,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.