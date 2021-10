Underkendt bilmuseum er retur

Planerne om at oprette et veteranbilmuseum i Egebjerg led skibbrud, da Planklagenævnet underkendte kommunens beslutning.

Odsherred - 03. oktober 2021 kl. 16:09 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Planerne om at oprette et veteranbilmuseum på Skovvej i Egebjerg kuldsejlede tidligere, fordi naboer og Danmarks Naturfredningsforening klagede til Planklagenævnet, og her blev både lokalplan og kommuneplantillæg ophævet. Bilsamlingen ville ligge for tæt på kystnærhedszone, lød begrundelsen.

Siden har sagen ligget og luret, og embedsmændene har måtte hente hjælp fra konsulentfirmaet Niras, der er blevet betalt for at udarbejde en rapport til kommunen.

Her skriver de blandt andet, at hvis Odsherred Kommune vil gå videre med at planlægge for bilsamlingen, så skal det ske enten ved at udarbejde et nyt kommuneplantillæg og lokalplan eller via ansøgning om udpegning af udviklingsområde.

Den løsning bør vi nappe, og udvide, lyder det fra kommunens forvaltning, der som et oplæg til politikerne i miljø- og klimaudvalget anbefaler, at politikerne nikker til, at man handler på begge de foreslåede muligheder.

Tiden er knap

I følge forvaltningen kan muligheden med at udarbejde en ny kommuneplan påklages, og derfor vil det være smart at være klar med en udpegning af et udviklingsområde. Det vil betyde, at byrådet ansøger ministeren om at udpege et projektområde som et udviklingsområde, hvor politikerne ønsker at planlægge for udvikling i kystnærhedszonen. Det er dog kun muligt at ansøge hvert fjerde år, så skal denne model bringes i anvendelse, så kan det tidligst blive i 2023.

Hos Danmarks Naturfredningsforening i Odsherred, DNO, er der ikke ligefrem jubel over kommunens planer om igen at forsøge at gøre bilmuseet muligt, og bestyrelsesmedlem Ole Busck, er ærgerlig over kommunens iver for at sætte fut i sagen igen.

- Den første lokalplan med forslaget om at opføre en stor, høj nybygning på Skovvej indenfor kystbeskyttelseslinjen klagede både gruppen af naboer og vi i DNO over, og vi fik medhold i klagenævnet. Men nu ønsker administrationen sagen taget op igen, og har endda betalt en konsulent for at undersøge, hvorvidt og hvordan det vil kunne lade sig gøre.

Der er i mine øjne tale om at nogen enten i forvaltningen eller blandt toneangivende politikere ønsker at behage ansøgeren uanset omkostningerne. For at "sikre anmoderen en smidig sagsbehandling" anbefaler man faktisk at gøre begge de ting konsulenten foreslår. Dels at lave en ny lokalplan, der prøver at imødegå klagenævnets kritik, som vil beslaglægge betydelige ressourcer i planafdelingen, der i forvejen er overbelastet af byggesager, og dels, da denne risikerer at blive påklaget igen, ansøge ministeren om udpegning af et udviklingsområde, som indebærer et endnu større arbejde med omskrivning af udkastet til kommuneplan. Administrationen forbigår, at konsulenten faktisk allerførst anbefaler at finde en bedre alternativ placering af museet, mens man åbenbart er villig til at anvende betydelige ressourcer for at gennemtvinge byggeriet af dette lokalt uønskede veteranbilmuseum midt ude i et naturskønt landskab, kun 800 meter fra kysten med medfølgende trafikbelastning med videre, siger han.