Undergrundsfestival foregår online i år

Som et plaster på såret til dem, der skulle have festet, hygget og krammet på plænen i Nakke den kommende weekend, etablerer Nakkefestival en online-begivenhed i stedet.

- Vi gør det her, fordi vi gerne vil give noget igen til vores gæster, som jo ikke kan komme på festival i år. En slags plaster på såret, fortæller Karoline Jacobsen, der har været med til at bygge det 3D-univers op, som udgør onlinefestivalen.

Det satte corona en stopper for, men med den virtuelle festival, giver arrangørerne mulighed for at få stillet den værste festivalsult - også for de frivillige, der ikke kan undvære Nakke.