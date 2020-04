Mandag genåbnede genbrugstationerne efter flere ugers corona-nedlukning i god ro og orden. Men alt for mange kommer med affald, der ikke er nødvendigt at aflevere midt i en coronakrise. Bliv nu hjemme, bønfalder kommunen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Under massivt pres: Alt for mange vil af med affaldet

Odsherred - 03. april 2020

Den første åbningsdag efter et par ugers nedlukning på grund af corona gik godt og nærmest gnidningsfrit. Men nu råber kommunen vagt i gevær, for siden åbningsdagen har genbrugsstationerne i Odsherred oplevet et massivt pres fra folk, der vil af med deres affald.

Den 1. april og 2. april var der cirka 75 procent flere besøg end samme dage sidste år, konstaterer Jørgen Eriksen, afdelingsleder for affald og miljø i kommunens center for miljø og teknik.

- Vi ser mange borgere med affald, hvor der er tale om småting eller haveaffald, som vi ikke ser nogen speciel akut grund til at komme og aflevere i den givne situation. Samtidig er der flere ældre blandt de besøgende end normalt, hvilket vil sige borgere, der per definition er i særlig risiko. Det gør mig bekymret, siger han til Nordvestnyt.

- Endelig er vi presset, for vi ser, at folk ikke overholder vores anbefalinger om at holde afstand til hinanden - og vi skal samtidig også passe på vores ansatte. Det er særdeles stressende for medarbejderne at vide, at der holder en lang kø og venter på at komme ind. Selvom vi har ekstra mandskab på, så vi har simpelthen ikke ressourcerne til at imødekomme det massive pres, hvis det fortsætter, siger han videre.

Frygter påsken: Lad nu det affald blive hjemme Afdelingslederen frygter, at de mange aflyste påskefrokoster rundt om i Odsherred, vil lokke endnu flere ud og ordne have eller bygge om, og hermed fylde traileren og sætte kursen mod genbrugsstationerne.

- Påsken er jo traditionelt et af de tidspunkter, hvor vi har flest gæster på vores genbrugsstationer. Jeg er bekymret for, at de aflyste påskefrokoster kommer til at resultere i yderligere pres på genbrugsstationerne i påskedagene, siger han

I påsken vil de besøgende på genbrugsstationerne være folk fra hele Sjælland, og det øger smitterisikoen for den enkelte besøgende og personalet.

- Vi holder åben, men du hjælper dig selv og vores personale ved ikke at besøge os for øjeblikket. Normalt sætter vi en ære i at vejlede og hjælpe gæsterne med at sortere, så mest muligt affald kan blive genanvendt. Men lige nu er det eneste vi kan gøre at regulere, hvor mange der kommer ind på pladserne. For langt de fleste gæster, er der ingen grund til at komme med affaldet nu, så bliv nu hjemme, lyder bønnen fra Jørgen Eriksen.

Genbrugsstationerne i Odsherred har omkring 400.000 besøg om året. I påskeugen er der normalt 20 - 25.000 gæster på de fire stationer.