Det var på Rødhøj ved Asnæs, at en 28-årig kvinde den 14.februar blev dræbt efter at være påkørt frontalt af en formodet spirituspåvirket bilist.

Ulykkesvej skal granskes efter trafikdrab

Ifølge Martin Bjerregaard, Fra Midt- og Vestsjællands politi, vil Vejdirektoratet nu sørge for at alle oplysninger om uheldet der fredag den 14.februar dræbte en 28-årig kvinde på Rødhøj ved Asnæs, bliver samlet, og så vil de indkalde bilinspektøren, politiets vejtekniske kontor og vejmyndigheden, som er Odsherred Kommune, til et møde på Rødhøj, hvor ulykken skete.

Det vil formentlig foregå cirka en måned efter ulykken, og målet med mødet, er, at alle parter opnår en større viden om de alvorligste ulykker, blandt andet med viden om forhold, der kan have indflydelse på, at ulykkerne opstår og deres omfang samt informationerne om de involveredes køretøjer, og en udvidet beskrivelse af ulykkens forløb baseret på politiets rapporter, og ikke mindst en vurdering af, hvad vejens udformning kan have af betydning for ulykken.