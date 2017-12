Fremover skal HedeDanmark bekæmpe ukrudt langs 23 kilometer offentlige fortove og kantsten uden pesticider. Foto: Helene MacCormac

Ukrudtsbekæmpelse uden gift langs 23 kilometer fortov

Odsherred - 20. december 2017 kl. 21:03 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre undlod at stemme, da det i Odsherred Byråd kom til afstemning om, hvorvidt kommunen skulle bede HedeDanmark om at droppe ukrudtsbekæmpelsen med sprøjtegifte langs offentlige fortove og kantsten næste år, og i stedet bruge kogende vand, damp, skum eller gasbrænder.

- Det, vi kommer til med det forslag, der ligger nu, er, at kommunen foretager ukrudtsbekæmpelse på 23 kilometer. Resten overlader vi til private og i øvrigt til tre gange så høj pris for en syvendedel af den strækning, vi har i dag, sagde Morten Egeskov (V), som var sur over, at Gitte Hededam skød Venstre i skoene, at partiet forsøgte at spænde ben ved at stemme imod forslaget, da det blev behandlet i miljø- og klimaudvalget. Da et af de socialdemokratiske udvalgsmedlemmer, Jesper Koch, ikke var med ved mødet, endte det med stemmelighed og forslaget faldt. S begærede derefter sagen afgjort i byrådet.

De otte blanke stemmer ændrede dog ikke ved, at de øvrige byrådsmedlemmer tirsdag besluttede at aktivere de to optioner, som kontrakten med HedeDanmark muliggør.

Optionerne vedrører bekæmpelse af ukrudt på 23 kilometer offentlige fortove og ukrudt langs kantsten.

- Det er en vedvarende opgave at bekæmpe det. Og to år med pesticider har ikke forhindret ukrudtet i at stå rankt flere steder i kommunen. Ukrudtet er kommet for at blive, men sådan forholder det sig ikke med rent grundvand, sagde Michael Kjeldgaard (SF), som mente, at kommunen skulle gå forrest med et godt eksempel.

Steen Egede Jensen (DF) supplerede med at fastslå, at partiet var modstander af at forgifte grundvandet.

- Vi er modstandere af, at vi afleverer en regning til de kommende generationer, sagde han.