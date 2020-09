Se billedserie Den miserable postkasse står i et lige så miserabelt område på Savværksvej ved biblioteket.

Ukrudt breder sig på gader og pladser

Odsherred - 19. september 2020 kl. 11:45 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes, at det er synd for byen, at der vokser ukrudt så mange steder, hvor det ikke hører hjemme.

Det siger Jonas Vej, Nykøbing Autoservice, og peger især på området omkring biblioteket, på Savværksvej, udendørsscenen ved pakhuset og flere steder på Algade.

- Jeg siger det til de lokalpolitikere, der bruger mit værksted, og de er enige med mig, men det er stadig lige galt.

Nordvestnyt kontaktede Bastian Olsen, formand for Nykøbing Sj. Handel & Erhverv for at høre om, hvem der har ansvaret for at holde gågaden ren.

- Vi havde opgaven sidste år, men fra 1. januar 2020 er det Odsherred Kommune, der har haft opgaven. Opsigelsen skyldtes, at kommunen var tre måneder bagud med betalingen, og de ville ikke garantere, at det kunne blive bedre.

Det er dog de enkelte forretninger, der har ansvaret for at gøre rent ud for og langs med butiksfacader.

Det gælder også restauranter og caféer, der har borde og stole stående udenfor og under hvilke, der er en del ukrudt.

Savværksvej ud for biblioteket drukner nærmest i frodigt udkrudt, men leder af biblioteket Jesper Lorentz Bertelsen, melder hus forbi.

- Næh, det er ikke vores opgave, den overlader vi til kollegerne på rådhuset.

Helt slipper bibliotekslederen dog ikke for at tage ansvar for ukrudt.

På udendørsscenen i gården ved Pakhuset breder udkrudtet sig også livligt.

- Vi har besluttet ikke at bruge round-up på bibliotekets område, så vi har i stedet haft en medarbejder til at hælde saltvand over ukrudtet, men jeg må medgive, at de ikke ser ud til at virke så godt, så vi må finde på noget andet.

Da Nordvestnyt var forbi udendørsscenen fredag målte det største stykke ukrudt 40 centimeter og hele den ene side af pladsen var præget af ukrudt.

Også langs Vesterlyngvej , blandt andet overfor kommunen, er der ukrudt mellem cykelstien og fortovet - og hækken ved siden af fortovet breder sig mere.

Det lykkedes ikke for Nordvestnyt at få en kommentar fra Odsherred Kommune i fredags.