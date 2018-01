I sommeren 2016 var der store forventninger til projektet med en række jordlodder bag Vallekilde-Hørve Kultur & Idrætscenter.

Ukrudt åd flygtninges nyttehaver

Odsherred - 03. januar 2018 kl. 15:05 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

12 nyttehaver bag Vallekilde-Hørve Kultur & Idrætscenter er blevet pløjet op, og de 12 flygtningefamilier, der har haft glæde af dem må på jagt efter nye jordlodder.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger idrætshallens formand, Jens Lundgaard, at årsagen er, at de indgåede aftaler ikke blev overholdt, at jordstykkerne ikke blev holdt, at de groede til i ukrudt og at han modtog klager fra forbipasserende.

»Vi havde udlånt 1.000 m2 jord uden beregning, og det eneste krav vi stillede, var, at jordlodderne skulle holdes i en pæn stand. Før familierne overtog jorden havde vi fået harvet og det var lige til at bruge. Da det så blev efterår sagde jeg til dem, at det ville være en god ide, hvis de fik vinterlagt jorden, så det var klar til brug næste år. Det undlod man at gøre, så da vi nåede foråret, var var der kun to eller tre stykker, der havde gjort jorden klar. Det groede til i ukrudt og da aftalen ikke blev holdt, tog vi jorden tilbage. Måske skulle familierne have haft lidt mere hjælp, men vi har gjort meget for at få det til at fungere, og jeg synes det er rigtig ærgerligt at det ikke fungerede, for det var en rigtig god ide,« siger han.

Inga Juul, fra Hørve Medborgerhus, lavede i sin tid aftalerne på vegne af flygtningefamilierne fra henholdsvis Syrien og Burma, og hun er på jagt efter nye jordlodder, helst i cykelafstand fra Hørve.

»Familierne er rigtig kede af, at de ikke længere må dyrke jordstykkerne, og da jeg fortalte dem det sad flere af dem med tårerne trillende. Det har været et fristed og også et supplement til familiernes økonomi, så nu forsøger jeg at finde et nyt sted, så vi forhåbentlig kan fortsætte. Det er også en god måde for flygtningefamilierne til at skabe netværk, og få nogle at tale dansk med,« siger hun.

