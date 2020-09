UiO tager på Covid-tur

ODSHERED: Når de unge ikke kan komme til ungehusene, så må ungehuset komme til de unge. Leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund, er i fuld gang med at planlægge, hvordan hun og de ansatte kan komme i dialog med alle de unge, der plejer at komme i ungehusene i Nykøbing og Asnæs.

- Vi rykker simpelthen ud med corona-vejledning, håndsprit og hvad vi nu ellers finder på. Det er en opsøgende indsats, hvor vi taler med de unge og opfordrer dem til at få downloaded smitte-stop-appen, der er rigtig behjælpelig i denne sammenhæng og så opfordre dem til at gå hjem i mindre grupper, uddyber Louise Nordlund.

- Vi skal have taget den gode dialog med de unge, så vi opsøger dem, der hvor de er og tager en snak med dem om vigtigheden i at holde god afstand tale om hvordan vi sikrer et godt ungdomsmiljø, samtidig med at vi passer på hinanden, siger ungdomsskolelederen.