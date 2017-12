Ung i Odsherreds leder, Louise Nordlund, i åben appel til forældre om at tage ansvar for deres fulde unge. Foto: Marianne Nielsen

UiO-leder i åben appel til forældre: Tag ansvar for jeres fulde børn

Odsherred - 15. december 2017 kl. 11:30 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred: Unge piger i 13-14-årsalderen i korte kjoler, tynde jakker og høje promiller siddende på den kolde jord, og lige så unge drenge, der i fuldskab hænger ud på gaderne eller skolegårdene i de sene aften- og nattetimer.

Synet er ikke ualmindeligt i Odsherred en fredag eller lørdag aften. Faktisk er det blevet et så stort problem, at lederen af Ung i Odsherred, UiO, Louise Nordlund torsdag aften følte sig nødsaget til at skrive et opslag på Facebook, hvor hun appellerer til forældrene om at tage ansvar for deres unge mennesker.

»Hvis det nu var et enkeltstående tilfælde, så ville jeg ikke føle behov for at kommunikere det ud her. Men det er mere en kultur i særlige grupper, end det er enkeltstående tilfælde. Jeg har talt med SSP-konsulenten i kommunen og vi deler bekymringen, og vi blev enige om at forsøge at lave et opråb til forældre«, skriver hun i opslaget.

Louise Nordlind er bekymret over den opfattelse hun støder på i sit arbejde, når hun som ferievikar for SSP-konsulenten kommer rundt i kommunen.

- Det er gået op for mig at folk de tror simpelthen at der kommer nogen fra kommunen. De tror at man kan ringe og så får kommunen styr på det. Det er meget misforstået, uddyber Louise Nordlund og fortæller at hun i dialogen med forældre oplever, at de godt er klar over, at de unge drikker på gaden.

Som landet ligger i Odsherred pt, er det hverken Ung i Odsherreds eller SSPs opgave, at køre rundt i kommunen og håndtere gadefester. Det ville kræve mange gadeplansmedarbejdere, og det er der ikke afsat ressourcer til.

- Der er ikke nogen, der kommer og tjekker til dem. Og det betyder, at de bare sidder der på gaden, og det er ikke en del af nogens normering at stille der lørdag nat. Det er der simpelthen ikke nogen, der er ansat til at gøre, så det er et forældreansvar, understreger hun.