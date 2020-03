Leder af ung i Odsherred, Louise Nordlund, har god kontakt til egnens unge, men opfordrer også forældrene til at hjælpe med at få de unge til at overholde forsamlingsforbuddet. Foto: Claus Starup

UiO: Forældre har et ansvar for at holde de unge hjemme

Odsherred - 21. marts 2020 kl. 20:25 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er indført forbud mod at samles mere end ti personer både ude og inde. Og selvom det ligger i unges natur at søge social kontakt, så er det ikke meget, de unge mødes i større flokke her i Odsherred. Det vurderer ung i Odsherreds leder, Louise Nordlund, der er en

- Vi er opmærksomme på det, og sender masser af beskeder ud om det på Snapchat, men det er ikke mit indtryk, at det er et udbredt problem her i Odsherred, siger Louise Nordlund.

- Som jeg oplever det lige nu, er det måske en lille gruppe, der gør det, og vi er opmærksomme på det og holder øje. For størstedelen er det ikke noget problem, og jeg synes faktisk de unge tager det alvorligt, og har en god tilgang til det, fortsætter hun.

Hun vurderer, at de unge der mødes flere end man må, er de samme, som finder på alt muligt andet og er synlige i billedet - også uden corona. Det er en meget lille procentdel, men nok til at vi selvfølgelig gør opmærksom på det.

Ung i Odsherred-lederen understeger, at man naturligvis reagerer, hvis man får nys om større forsamlinger end tilladt, men at der også ligger et stort ansvar hos forældrene i denne sag.

- Som udgangspunkt er det jo ikke kommunens opgave, at køre rundt og sørge for, at de unge kommer hjem. Det er forældrene, der skal gøre det, påpeger hun.