Uenighed da nævningeting skulle dømme voldtægtsanklaget

Odsherred - 20. januar 2021 kl. 16:54 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Det endte med en dom på fem års fængsel for en 35-årig mand fra det sydlige Odsherred, da Retten i Holbæk afsagde dom i sag om vold og voldtægter begået mod en tidligere samlever.

Nævningetinget var enige om, at der ikke var ført bevis for psykisk vold, men der var ikke fuldstændig enighed om de øvrige fire anklagepunkter.

Fire nævninge og to dommere kendte ham skyldig i vold begået den 1. august 2019, 30. december 2019 og den 25. januar 2020. Flere af episoderne har han undervejs i retssagen erkendt, men har hele tiden nægtet sig skyldig i voldtægtsanklagerne.

Samme flertal i nævningetinget var dog enige om, at den 35-årige var skyldig i at have tiltvunget sig samleje med sin kæreste, som på grund af stærk medicin, sov så tungt, at hun ikke kunne modsætte sig. Den ene gang vågnede hun undervejs, men den anden voldtægt opdagede hun først dagen efter, har hun forklaret til politiet.

Det mente to af nævningene dog ikke, der var ført bevis for.

Flertallet af dommere og nævninge lagde i afgørelsen vægt på de forklaringer, som en hovedpinespecialist afgav i vidneskranken. Her pegede han på flere af de præparater, som var blevet udskrevet til den 21-årige kvinde på grund af en hovedpinelidelse. Specialisten kunne ikke udelukke, at det var muligt at gennemføre et samleje uden hun ville vågne af det.

Der var heller ikke enighed blandt nævningene omkring fundet af et potentielt børnepornografisk billede på den dømtes telefon. En enkelt nævning, vurderede at det ikke var til at sige, om der var tale om en mindreårig elller ej, mens flertallet ikke tvivlede på at der var tale om børnepornografisk billede i kategori 1 - den mildeste af tre kategorier.

